В Геленджике произошел сильный пожар на площади 1000 квадратных метров

Сильный пожар произошел вчера, 8 сентября, около 19:30 в частном жилом доме по улице Борисовской в Геленджике. По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что есть угроза распространения пожара. В 21:28 был объявлен повышенный ранг пожара. Площадь горения составляла около 1000 кв. м, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Погибших и пострадавших на пожаре нет. К тушению привлекались 90 человек и 15 единиц техники. Уточняется, что горели сам дом, а так же деревья и подстилка в парковой зоне прилегающей к территории.

Также в субботу, 7 сентября, сентября в 16:41 на пульт диспетчера «01» поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по улице Садовой в Краснодаре. Горений происходило на площади 50 кв. м. В 16:54 пожар был локализован, в 17:09 – ликвидирован. На месте работало две единицы техники и семь человек личного состава. Пострадавших и погибших нет.

В тот же день горело складское помещение по 1-му Тихорецкому проезду в столице Кубани. Информация об этом поступила в 12:15. Пожар распространился на площади 100 кв. м. В 12:37 была объявлена локализация пожара. Всего в тушении было задействовано пять единиц техники, 20 человек. Погибших и пострадавших нет.

Василий Хитрых