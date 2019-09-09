В суд передали дело об убийстве предпринимателя в Магнитогорске

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение и передала в суд уголовное дело в отношении четверых жителей Магнитогорска, которых обвиняют в убийстве предпринимателя Дмитрия Лебедева. Преступление произошло в мае 2018 года, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, бизнес-партнер Дмитрия Лебедева после ссоры с предпринимателем организовал заказное убийство. Он заплатил троим исполнителям 850 тыс. руб. Мужчины купили одежду, похожую на форму сотрудников правоохранительных органов. С целью конспирации обвиняемые украли номера с чужого автомобиля и установили на свою машину. Дмитрий Лебедева убили в подъезде его дома. На теле было обнаружено 37 ножевых ранений.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд. Четверых обвиняемых в зависимости от степени участия будут судить за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.33, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в», «г», «з» ч .2 ст. 126 УК РФ (организация покушения и покушение на похищение человека), ч.3 ст.33, п.п. «в, ж, з» ч .2 ст.105 УК РФ (организация убийства), ч.2 ст.325.1 УК РФ (неправомерное завладение государственными регистрационными знаками транспортного средства), п.п. «а, в» ч. 2 ст.158 УК РФ (кража).