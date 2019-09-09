На трассах Татарстана запустят движение беспилотного каравана грузовиков

На автодорогах России, в том числе и в Татарстане, планируют запустить платунинг — движение беспилотного каравана грузовиков, передают «Известия».

Инициатива эксперимента принадлежит рабочей группе «Автонет». Она предложила запустить беспилотный караван, состоящий из 8-25 грузовых машин различных автопроизводителей, которые будут двигаться недалеко друг от друга. Эксперимент планировали запустить еще в 2018 году, но одобрение министерства транспорта получить так и не удалось.

По словам официального представителя «Автонет» Ярослава Федосеева, в прошлом году был подписан документ о проведении правового эксперимента по тестированию беспилотных грузовиков на дорогах Москвы и Татарстана. Кроме того, платунинг будет запущен по территории Московской области, Чувашии, Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Самарской области и Краснодарского края.

"Ъ-Казань"