Итоговая явка на выборах в Башкирии — 71,8%, у Хабирова — 82%

По информации Центризбиркома Башкирии, итоговая явка избирателей на вчерашних выборах в регионе составила 71,8%. На выборах главы республики за Радия Хабирова, занимавшего с октября 2018 года должность врио главы, проголосовали 82% избирателей. Коммунист Юнир Кутлугужин набрал 6,87%, голосов, депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев — 4,56%. Остальные пять кандидатов набрали менее 2%.

Глава Башкирии избирается на пять лет.

Радий Хабиров родился в деревне Сайраново Ишимбайского района в марте 1964 года. Окончил юрфак Башгосуниверситета, магистратуру Университета Билькент в Анкаре (Турция). Карьеру начинал учеником фрезеровщика на Ишимбайском заводе транспортного машиностроения. В 1989-1992 годах работал ассистентом кафедры государственного права и советского строительства юрфака БГУ, в 1994-1998 годах — старшим преподавателем, в 1998-2002 — заместителем декана факультета. В 2002-2003 годах возглавлял Институт права БГУ. В 2003 году возглавил администрацию тогдашнего президента республики Муртазы Рахимова: назначение состоялось за три месяца до самых сложных в истории Башкирии выборов главы региона. В 2008 году покинул эту должность после конфликта с тогдашним премьером Раилем Сарбаевым. Был фигурантом уголовного дела за сокрытие доходов, которое позже было закрыто. В 2008 году уехал в Москву по приглашению тогдашнего руководителя администрации Кремля Владислава Суркова. Возглавил департамент по взаимодействию с Федеральным собранием и партиями управления по внутренней политики. В 2009 году получил назначение на должность замглавы управления, которую занимал до сентября 2016 года. С января 2017 года возглавлял Красногорск Московской области. В Башкирию вернулся в октябре 2018 года, когда был назначен врио главы региона президентом РФ Владимиром Путиным.

Ирина Самойлова