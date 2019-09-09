Гендиректор «Енисейстроймаша» ответит в суде за махинации с налогами

В Красноярске завершено расследование дела гендиректора ООО «Енисейстроймаш». Как рассказали в краевой прокуратуре, топ-менеджер обвиняется в сокрытии денежных средств, предназначенных для уплаты недоимки по налогам (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

Согласно материалам дела, к августу 2018 года долг компании по налогам составил около 6 млн руб. и на счета компании налоговики выставили инкассовые поручения. По версии следствия, гендиректор «Енисейстроймаша» направил контрагентам письма, в которых просил перечислять причитающихся ООО деньги на расчетные счета других предприятий, тем самым скрыл их от взыскания.

В прокуратуре отметили, что в ходе расследования дела топ-менеджер полностью признал вину. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Илья Николаев