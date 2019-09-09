Избирком Курганской области объявил результаты выборов губернатора

Избирательная комиссия Курганской области подвела предварительные итоги голосования по выборам губернатора. Явка избирателей составила 42,6%, что почти на 3% больше показателя на выборах губернатора Курганской области в 2014 году. Тогда явка была 39,77%.

Лидирует на выборах самовыдвиженец – временно исполняющий обязанности главы региона Вадим Шумков, набравший 80,86% голосов избирателей. На втором месте представитель КПРФ Яков Сидоров с 9,7% голосов. Татьяна Майборода, выдвигавшаяся от «Справедливой России», набрала 4,7%, представитель ЛДПР Юрий Ярушин – 3,33%.