Пассажира оштрафовали на 500 рублей за дебош в аэропорту Толмачево

Горсуд Оби (Новосибирская область) рассмотрел административное дело по факту дебоша в аэропорту Толмачево, устроенного жителем Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

По данным полиции, пассажир спровоцировал конфликт с работниками аэропорта и авиакомпанией, после чего его доставили в отдел полиции. Громко ругаясь и расталкивая стражей порядка, нарушитель попытался покинуть дежурную часть. В итоге на него составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). По сведениям “Ъ”, суд назначил ему штраф в размере 500 руб.

Кроме того, следственными органами решается вопрос о возбуждении в отношении дебошира уголовного дела по ст. 319 УК РФ об оскорбление представителя власти. Максимальное наказание по ней — исправительные работы на срок до одного года.

Илья Николаев