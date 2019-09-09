Срок закрытия участка Горнозаводского направления в Перми сдвинулся на конец года

Срок закрытия участка железнодорожной ветки Горнозаводского направления сдвинулся, сообщает Business Class. Ранее краевые власти анонсировали закрытие участка к 1 октября 2019 года.

Однако, по информации издания, пакет документов о закрытии перегона Пермь II — Пермь I, который Свердловская железная дорога направила в Центральную дирекцию инфраструктуры АО «РЖД», еще не прошел согласования.

Из РЖД он поступит в Минтранс РФ. «Согласно установленным регламентам рассмотрения и согласования документов, издание Минтрансом РФ приказа о закрытии участка планируется в декабре 2019 года»,— уточнили изданию в региональном минтрансе.

Ранее прекращение движения поездов на указанном участке было запланировано на 1 октября 2019 года.