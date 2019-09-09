«Парма» одержала первую победу в межсезонье

«Парма» заняла 3-е место на Кубке Гарастаса в Клайпеде. В утешительном матче пермский баскетбольный клуб обыграл «Автодор» из Саратова — 94:82. Самыми результативными игроками в составе команды стали Арнетт Моултри, набравший 18 очков, 9 подборов, 4 передачи, и Николай Жмако — 16 очков, 5 подборов, 2 передачи.

«Парма» проводит предсезонный сбор в Литве, где готовится к началу чемпионата ВТБ. Следующий товарищеский матч состоится 12 сентября. Соперником будет литовский «Шяуляй».

В этом году клубу усилена поддержка от региональных и городских властей, поставлена задача создания нового коллектива, способного решить задачу выхода в плей-офф Единой лиги ВТБ. Ранее достичь этой цели у команды на протяжении трех сезонов не получалось.