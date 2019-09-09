КСП выявила нарушения в двух спортшколах Перми

Контрольно-счетная палата (КСП) Перми выявила нарушения при использовании бюджетных средств, выделенных муниципальным автономным учреждениям «Спортивная школа олимпийского резерва „Летающий лыжник“» и «Спортивная школа олимпийского резерва „Орленок“».

Как сообщается в отчете КСП, деятельность учреждений при проведении физкультурных и спортивных мероприятий не направлена на соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств. Приобретение излишней наградной и сувенирной продукции только по двум мероприятиям привело к неэффективным расходам бюджета на сумму 673,1 тыс. руб.

В целях ухода от конкурентных процедур производится «дробление» единой закупки, что нарушает требования закона «О защите конкуренции». По оценке КСП, объем закупок, содержащих признаки дробления, составил 8,5 млн руб.

Аудиторы также выявили нарушения требований закона о «О бухгалтерском учете» при учете и выдаче наградной и сувенирной продукции, что не позволило подтвердить целевое использование материальных ценностей на сумму 3,3 млн руб.

Отчет по результатам проверки направлен в гордуму, главе Перми, в прокуратуру и УФАС.