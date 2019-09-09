Страховая компания «Сибирский спас» признана банкротом

Арбитражный суд Кемеровской области признал банкротом страховую компанию «Сибирский спас» — в отношении нее введено конкурсное производство. Полномочия конкурсного управляющего осуществляет госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».

По данным арбитража, на март 2019 года стоимость активов должника составляла 663,8 млн руб., размер обязательств — 1,1 млрд руб. В марте 2019 года Центробанк России отозвал у «Сибирского Спаса» лицензию. Как указывается в материалах дела, отзыв лицензии связан с нарушением страховой организацией минимально допустимого (20%) значения нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств «с учетом наличия угрозы правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей».

По данным сайта «Сибирского спаса», учредители компании — ЗАО «Сибуглемет» и ЗАО «Распадская финансово-промышленная компания».

Оксана Павлова