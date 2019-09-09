Избирком назвал итоги выборов губернатора Челябинской области

После обработки более 99% протоколов голосования на выборах губернатора Челябинской области лидирует действующий врио главы региона Алексей Текслер, набравший 69,33% голосов. Об этом сообщил утром на пресс-конференции председатель облизбиркома Сергей Обертас. На втором месте Константин Нациевский (КПРФ), за которого отдано 12,1% голосов. Далее в списке депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин (8,83%), Сергей Смышляев от «Родины» (3,26%) и Алексей Севастьянов (3,22%).

Явка на выборах в Челябинской области превысила 45%. В облизбиркоме отмечают, что среди регионов, где вчера выбирали высших должностных лиц, Южный Урал по этому показателю находится в первой тройке.