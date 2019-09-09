В пензенскую городскую думу проходят пять партий

На выборах в пензенскую городскую думу после обработки 100% бюллетеней по единому округу с небольшим отрывом лидирует «Единая Россия», ее результат 36,89%.

КПРФ по единому округу набрала 29,87%. Также, преодолев пятипроцентный барьер, в пензенское городское собрание депутатов проходят «Справедливая Россия» с результатом 6,53%, ЛДПР — 11,66% и «Партия пенсионеров» — 5,21%.

На одномандатном округе № 15 единоросса Юрия Прошкина обошел представитель «Левого фронта» Виктор Хомец. Кроме того, кандидаты от КПРФ лидируют на восьми одномандатных округах. На округе №2 побеждает действующий депутат гордумы Олег Шаляпин. На округе №3 - коммунист Андрей Жданников, округ №4 - коммунист Павел Орлов, округ №6 - Сергей Лукичев, округ №7 - Андрей Цесарев, округ №8 - Александр Трутнев, округ №17 - Александр Смирнов, округ №24 - Алексей Иванов.

Сергей Петунин