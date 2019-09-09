На выборах в Астраханской области лидирует Игорь Бабушкин

Избирательная комиссия Астраханской области подвела предварительные итоги голосования на выборах губернатора региона. Наибольшее количество голосов получил самовыдвиженец Игорь Бабушкин, назначенный врио губернатора в июне этого года.

Согласно данным астраханского облизбиркома, за господина Бабушкина проголосовали 180738 из 239307 проголосовавших (75,64%). Явка на астраханских выборах составила около 33,3%. Второе место по результатам выборов занял коммунист Николай Арефьев — 11,78%, на третьем Тимофей Щербаков (ЛДПР) — 5,18%, на последнем месте справоросс Сергей Сычев — 4,83%.

Сергей Петунин