Главгосэкспертиза выявила недостатки в проекте нового здания Пермской галереи

Главгосэкспертиза подготовила замечания к проекту нового здания Пермской художественной галереи. Как рассказал “Ъ-Прикамье”, источник, близкий к краевому правительству, выявленные недостатки устранимы и существенно не повлияют на сроки прохождения экспертизы. «Просят поправить отдельные разделы, ничего критического. Мы их устраним и заново зайдем в процесс»,— пояснил собеседник. По словам другого источника, знакомого с ситуацией, Главгосэкспертиза якобы указала на то, что в проекте не предусмотрено подключение здания к сетям.

В пресс-службе министерства строительства Пермского края заявили “Ъ-Прикамье”, что «устранение замечаний госэкспертизы — текущая работа, выполняемая в рамках ее прохождения». Какие именно замечания поступили со стороны госэкспертизы, в ведомстве не пояснили.

Проект нового здания Пермской художественной галереи разработан совместно с бюро SPEECH Сергея Чобана. Здание площадью 16 тыс. кв. м планируется разместить на территории завода имени Шпагина. Оценочная стоимость объекта — 4,8 млрд руб. Ранее в краевом минстрое утверждали, что экспертизу проекта и сметной стоимости планируется завершить до конца сентября. Завершение строительства запланировано на 2024 год.