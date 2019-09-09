Андрей Бочаров переизбран на пост губернатора Волгоградской области

По результатам подсчета голосов на выборах губернатора Волгоградской области, с большим отрывом от конкурентов победу одержал действующий губернатор региона Андрей Бочаров. За него проголосовали 76,91% избирателей.

Второе место на губернаторских выборах занял Алексей Буров от КПРФ, его результат — 11,35%. Господина Бурова поддержали 53136 человек из 734162 проголосовавших. За либерал-демократа Владимира Рублева проголосовали — 6,51%, Сергея Полещука от «Справедливой России» — 3,21%.

В избирательной комиссии Волгоградской области отметили, что жалоб на проведение губернаторских выборов в комиссию не поступало.

Сергей Петунин