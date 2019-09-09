СКР начал проверку по факту обнаружения сгоревшего вертолета Ми-2 в Красноярском крае

Следователи проводят проверку по факту обнаружения вертолета Ми-2 недалеко от города Дудинка Красноярского края, сообщает Западно-Сибирское управление на транспорте СКР.

По предварительным данным ведомства, два дня назад в 25 км от Дудинки были найдены обгоревшие части вертолета с человеческими останками. «Будут проведены генетические экспертизы, после которых определим, кто находился на борту»,— рассказал “Ъ-Сибирь” официальный представитель управления, полковник юстиции Наталия Яковлева.

Предполагается, что обнаруженный вертолет вылетел вечером 11 августа этого года с территории продовольственной базы в поселке Коротчаево города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа в направлении Дудинки. Вылет был осуществлен без проведения оценки летной годности, без уведомления служб организации воздушного движения и без составления плана полета и получения летного задания в службах авиационной навигации. В пункт назначения воздушное судно не прибыло.

«На борту находились три человека. По факту безвестного исчезновения вертолета МИ-2 с тремя пассажирами на борту Сургутским следственным отделом на транспорте уральского следственного управления на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 268 УК РФ»,— говорится в сообщении. Следственная группа проводит осмотр места происшествия.

Юлия Сасевич