Российские пляжники подтвердили класс

Российский дуэт действующих чемпионов мира по пляжному волейболу Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского подтвердили свой класс, выиграв в Риме заключительный этап Мирового тура. В финальном матче волейболисты со счетом 2:0 (21:16, 21:16) взяли верх над серебряными призерами чемпионата мира нынешнего года Клеменсом Виклером и Юлиусом Толе из Германии. В матче за третье место норвежцы Андерс Мол и Кристиан Сёрум победили американцев Джейкоба Гибба и Тэйлора Крэбба.

Ставшие в июле чемпионами мира Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли в полуфинале последнего этапа Мирового тура по пляжному волейболу первую пару мирового рейтинга Андерса Мола и Кристиана Сорума из Норвегии — 2:1 (18:21, 21:18, 15:9), а затем в решающем матче турнира, прошедшего в столице Италии, нанесли поражение вице-чемпионам мира из Германии Клеменсу Виклеру и Юлиусу Толе из Германии — 2:0 (21:16, 21:16).

Таким образом, в нынешнем сезоне российский дуэт стал победителем уже четвертого крупного соревнования, прежде выиграв не только чемпионат мира, но также чемпионат России и национальный кубок.

В римском турнире участвовали по 32 мужские и женские пары. Обладатели серебра чемпионата Европы 2019 года россияне Константин Семенов и Илья Лешуков завершили борьбу в 1/8 финала, а Никита Лямин и Тарас Мыськив — в 1/16. Россиянки в play-off не пробились, а победительницами среди женщин стали немки Лаура Людвиг и Маргарета Козух.

Очередной триумф российского дуэта оценили во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). Ее вице-президент и председатель совета пляжного волейбола ВФВ Андрей Горбенко назвал победу Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского «очень значимой», подчеркнув, что в финале россияне «правильно разобрали» хорошо им знакомых соперников из Германии. Чиновник сообщил также, что после чемпионата мира федерация начала работать над устранением существующих проблем в команде. Теперь фаворитов Олимпиады в Токио, которая пройдет в следующем году, ждет длительный перерыв в соревнованиях — он продлится вплоть до марта.

Олег Стояновский в возрасте 22 лет и девяти месяцев стал в июле самым молодым чемпионом мира. В его послужном списке — победы на юношеском чемпионате Европы 2013 года и на юношеской Олимпиаде 2014 года. Вячеславу Красильникову 28 лет, он встал в пару со Стояновским в 2018 году, а прежде был серебряным призером чемпионата Европы 2016 года в паре с Артемом Ярзуткиным. На Играх 2016 года в дуэте с Константином Семеновым он занял четвертое место.

Вера Мухина