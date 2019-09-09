Бывший центр кузовного ремонта «Уралавтоимпорта» достался производителю графита

Конкурсный управляющий ООО «Скай Моторс» Дмитрий Митюшев опубликовал сведения о заключении договора купли-продажи одноэтажного здания автотехцентра с антресольным этажом площадью 1,9 тыс. кв. м, а также права аренды земельного участка на ул. Лядовской, 175.

Согласно карточке торгов на едином реестре банкротств, договор заключен с ООО «Силур» на 22,8 млн руб. Эта компания производит графит. Ранее в ее интересах было выкуплено ООО «Промышленная упаковка», перешедшее за долги «Экопромбанку».

При этом ранее Дмитрий Митюшев сообщал о том, что единственным участником торгов на приобретение данного имущества стало ООО «Комплексные решения», зарегистрированное в Орджоникидзевск