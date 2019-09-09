Экс-глава Очерского района не смог стать депутатом думы

Председатель земского собрания и экс-глава Очерского муниципального района, самовыдвиженец Владимир Мокрушин проиграл на выборах депутатов думы Очерского городского округа.

Согласно предварительным итогам голосования в системе ГАС «Выборы», значительный количество голосов избирателей в трехмандатном округе №5, где выдвигался господин Мокрушин, получили депутаты Очерской думы и кандидаты от «Единой России» Сергей Колчанов (442 голоса) и Наталья Тиунова (410 голосов). Лидером голосования по данному округу, стал кандидат-самовыдвиженец, индивидуальный предприниматель Дмитрий Козлов (565 голосов). Владимира Мокрушина поддержали всего 190 человек.

Господин Мокрушин впервые возглавил Очерский район в 1997 году, и руководил территорией в течение двух сроков подряд. В 2008 и 2013 годах вновь избирался на пост главы района. В 2015 году Владимир Мокрушин выдвинулся на выборы в земсобрание и был избран спикером представительного органа.