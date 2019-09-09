Управляющий «Прогноза» требует привлечь к субсидиарной ответственности бывших топ-менеджеров

Арбитражный суд Пермского края принял к производству заявление конкурсного управляющего АО «Прогноз» о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей общества — Дмитрия Андрианова и Максима Балаша. Рассмотрение иска назначено на 15 октября. По мнению управляющего, господин Андрианов осуществлял руководство АО в период с 1 августа 2014 года по 24 октября 2016 года, а господин Балаш — в период с 1 апреля 2016 года по 24 октября 2016 года. Сумма долгов, которые возникли в обществе под управлением указанных лиц, в материалах дела не уточняется.

АО «Прогноз» — крупнейшая пермская IT-компания. В июне 2017 года суд признал обоснованным заявление ООО «Инфинит» и ввел в отношении «Прогноза» процедуру наблюдения, в ноябре того же года — конкурсное производство. Требования кредиторов третьей очереди составляют около 5 млрд руб.