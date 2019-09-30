Имя

От бурлаков до Льва Толстого

Выставка «И.Е. Репин. К 175-летию со дня рождения» откроется в Русском музее 3 октября. Приуроченная к юбилею крупнейшего художника-реалиста второй половины XIX века, она объединит более 250 живописных и графических работ. Среди них такие признанные шедевры мастера, как полотна «Бурлаки на Волге», «Садко», «Царевна Софья Алексеевна…», «Крестный ход в Курской губернии», «Не ждали», «Запорожцы» и др., галерея знаменитых портретов Мусоргского, Стасова, Толстого, а также этюды к ним. На выставке появятся и малоизвестные работы Репина, и мемориальные предметы, связанные с жизнью и творчеством художника.

Премьера

Кровь Флобера

Сцена из спектакля «Кровь книги. Флобер» Фото: Виктор Васильев

На сцене Малого драматического театра 3 октября состоится премьерный показ спектакля «Кровь книги. Флобер». Спектакль в постановке Валерия Галендеева (под художественным руководством Льва Додина) задуман как продолжение исследования мировой литературы, начатое в спектакле «Вакханалия. Пастернак». Пытаясь ответить на вопросы о том, как произведение меняет судьбу его создателя, его отношения с близкими, другими художниками, властью, постановщики опираются на разные документы эпохи, дневники, личные письма и само произведение. Главную роль в спектакле исполняет заслуженный артист России Игорь Черневич.

Голос

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Мне важно показать войну глазами своего поколения»

Российский режиссер Кантемир Балагов, фильм которого «Дылда» выдвинут в этом году на «Оскар» от России

Звук

Встреча Баха и Генделя

Дирижер Рейнгард Гёбель и оркестр Pratum Integrum Фото: Ullstein bild / Getty Images

В Московском концертном зале «Зарядье» 3 октября оркестром Pratum Integrum будет дирижировать Рейнгард Гёбель. Это первое выступление в России одного из лучших в мире интерпретаторов барочной музыки, лауреата Медали Баха. Его записи сочинений композиторов XVIII века отмечены десятком престижных международных премий — от Gramophone до Opus Klassik. Оркестр старинной музыки Pratum Integrum, хорошо известный в России и постоянно участвующий в европейских фестивалях барочной музыки, был удостоен премии Deutschen Schallplattenkritik. В «Зарядье» прозвучат произведения двух немецких композиторов, родившихся в один год, но никогда не встречавшихся друг с другом: 1-й, 2-й и 3-й Бранденбургские концерты Баха и сюита «Музыка на воде» Генделя.

Смотр

Люди, куклы, тени

Участник «Образцовфеста» «Альцгеймероперетта», Франция Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля

Фестиваль «Образцовфест» стартует 5 октября в Театре кукол им. С.В. Образцова. В рамках юбилейного десятого фестиваля, приуроченного к 90-летию всемирного союза кукольников UNIMA, театры из стран БРИКС и Европы представят 20 спектаклей. Откроет фестиваль постановка «Остров сокровищ» бразильского театра «Что бы это значило?». Среди самых ожидаемых спектаклей конкурсной программы — «Турандот» Бориса Константинова, постановка по мотивам индийских легенд «Когда суша станет водой!» (Театр кукол Ишара), история о возлюбленной Огюста Родена «О сне, что был моей жизнью» от французской театральной компании «Ангелы на потолке». А китайский Центр театра кукол и теней провинции Хунань представит «Карнавал: куклы и тени».

Вещь

Фото: Собрание Александра Клячина / ГМИИ им. А. С. Пушкина

Женский зимний нарядный халат (XIX в., Бухара) и еще около 30 среднеазиатских халатов из собрания А. Клячина и более 20 послевоенных абстрактных полотен из собрания Жана Клода Гандюра собраны на выставке «Восточный джаз / East West Jazz», которая откроется 1 октября в ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Анонсы

30.09

В Мультимедиа арт-музее на выставке «Евгений Умнов. Избранное. К 100-летию со дня рождения» собраны лучшие работы советского фотографа.

02.10

В Третьяковской галерее выставка «Константин Истомин. Цвет в окне» объединила около 100 работ художника из коллекций Третьяковской галереи, Русского музея и других музейных и частных собраний.

03.10

На сцене Театра им. Евг. Вахтангова премьера — спектакль «Платонов. Рассказы» в постановке Анны Горушкиной.

04.10

Фото: Warner Brothers

В широком прокате — триллер «Джокер», завоевавший «Золотого льва» 76-го Венецианского кинофестиваля (в главной роли — Хоакин Феникс).

05.10

В Эрмитаже после реставрации впервые экспонируется картина Рембрандта «Падение Амана», известная с середины XVIII века. Выставка приурочена к 350-летию со дня смерти художника.

06.10

В концертном зале им. Мясковского в рамках фестиваля «Душа Японии» состоится концерт Кохэя Симидзу (сякухати), солистов ансамбля японской музыки «Wa-On» и учащихся класса японской музыки Московской консерватории.