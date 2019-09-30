Мария Ласицкене, российская легкоатлетка

Из России с надеждой

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене выступила на прошлой неделе с резким заявлением на фоне продолжающегося с 2015 года допингового скандала и предстоящей Олимпиады-2020 в Токио. В своем Instagram-аккаунте титулованная прыгунья, по сути, пригрозила отечественным спортивным функционерам, что уедет тренироваться за пределы страны, чтобы иметь доступ «для международных допинг-офицеров» и в конечном счете получить допуск к будущим летним Олимпийским играм. Поводом к этому стало решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), принятое по итогам заседания на прошлой неделе, по которому была запущена процедура лишения полноценного статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), обвиненного в допущенных им «манипуляциях» допинговыми пробами. Это стало продолжением скандала, который не позволил России полноценно участвовать в летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро и в зимних Играх-2018 в Пхенчхане (там россияне и вовсе выступали под нейтральным флагом). Прогнозы не радуют: глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что из-за последнего решения WADA перспективы участия РФ в Олимпиаде в Токио «под угрозой». Ласицкене, похоже, пассивное ожидание неприятностей по чужой воле претит: «Мы уже не те, что были перед Олимпиадой в Рио,— написала прыгунья.— Теперь мы будем до конца отстаивать свое право выступить на Олимпиаде… Пропускать вторую подряд Олимпиаду из-за каких-то непонятных людей, которые не могут честно выполнять свою работу, я не намерена». Толчком к радикальному решению стал и чемпионат мира по легкой атлетике в Дохе, начавшийся 27 сентября, где наши легкоатлеты, включая и Ласицкене, вынуждены выступать в нейтральном статусе — без «права на флаг».

Мария Портнягина