«Поругание Христа», картина

Шедевр на кухне

Когда жительница городка Компьень, что на севере Франции, вызвала к себе эксперта по оценке антиквариата перед продажей дома, она и не подозревала, что ее кухню украшает сокровище. Приглашенный аукционист сразу же заприметила маленькую «икону» в нескольких сантиметрах от того места, где хозяева готовили еду, и посоветовала скорее показать ее экспертам в Париже. Чутье аукциониста не подвело. Парижские искусствоведы мигом распознали в изъеденной жуком-древоточцем деревянной панели с золотым фоном библейскую сцену: Христос в окружении насмехающейся над ним толпы, а приглядевшись к фигурам, выражениям лиц и краскам, безошибочно определили и имя автора. Флорентийский художник Ченни ди Пепо, учитель самого Джотто, потому и получил прозвище Чимабуэ («быкоголовый»), что упрямо и скрупулезно работал над жестами и лицами персонажей, порвав со строгой традицией византийской живописи и став одним из первых провозвестников итальянского Ренессанса. Искусствоведам были известны всего 11 работ художника, ни на одной из которых нет его имени. Проводивший экспертизу Эрик Тюркин установил, что находка — это одна из нескольких работ, изображающих страсти Христовы и написанных около 1280 года. «Если сравнить ее с другими известными работами художника, то становится очевидно, что она написана его рукой,— отметил Эрик Тюркин.— Хотя картина и строга, в лицах, жестах видна эмоция». Находку на кухне, которую в скором времени выставят на торги, эксперты оценивают примерно в 4–6 млн евро.

Анна Сабова