Ильдар Аляутдинов, муфтий Москвы

Полигамия не сходится

Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России. По его мнению, в некоторых регионах нашей страны — в Чечне, Дагестане, Татарстане — полигамные отношения, при которых мужчина состоит в брачном союзе одновременно с несколькими женами, уже и так распространены, хоть и неофициально. «Я считаю, что обязательно нужно узаконить многоженство. Эта практика имеет право на существование, тем более что некоторые религии, в том числе и ислам, это допускают». Аляутдинов также призвал принять во внимание и тот факт, что число женщин в России превышает количество мужчин — по данным Росстата, на 10 млн. Он, правда, не все данные Росстата изучил и явно не в курсе, что до 35 лет в России мужчин больше, чем женщин: на тысячу молодых людей в этой возрастной категории приходится 946–994 девушек. Потом эта пропорция постепенно выравнивается, и к 60–70 годам на одного мужчину действительно претендуют уже две, а то и три женщины. Так что не стоит муфтию переживать из-за того, что барышням репродуктивного возраста в России не хватает партнеров — на одну такую гражданку у нас претендуют не только ее ровесники, но парни всех возрастов, впору многомужество узаконивать. А вот пенсионеркам действительно не достает свободных мужчин. Но точно ли об одиноких бабушках муфтий Москвы так беспокоится?

Наталья Радулова