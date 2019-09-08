По итогам обработки 10% бюллетеней Радий Хабиров набирает около 82%

По результатам обработки 10% бюллетеней на выборах главы Башкирии лидирует Радий Хабиров, исполнявший обязанности главы с октября 2018 года и баллотировавшийся от «Единой России». Он набирает около 82% голосов, передает данные Центризбиркома России ТАСС.

Второй результат — у коммуниста, главы рескома КПРФ Юнира Кутлугужина (7,3% голосов), третье — у депутата Госдумы от ЛДПР Ивана Сухарева.

Остальные кандидаты набирают менее 2% голосов. У юриста Зульфии Гайсиной («Яблоко») — 1,56%, у справоросса, депутата Курултая Юрия Игнатьева — 1,28%. У президента GTL Рафиса Кадырова («Патриоты России») — 1,18%, у предпринимателя, основателя Фонда городских проектов Владимира Барабаша («Гражданская сила») — 0,91%. На последнем месте пока идет предприниматель Владимир Кобзев («Партия пенсионеров») — 0,85%.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать 50% плюс один голос избирателя.

Ирина Самойлова