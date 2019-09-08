Голосование на Кубани завершилось

В 20.00 на территории Краснодарского края завершилось голосование, участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов избирателей.

Специальными комплексами обработки избирательных бюллетеней оснащены 87 участков в крае, на остальных (1 тыс. 698) изготавливаются протоколы участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом. Предварительные результаты голосования будут доступны на портале ГАС «Выборы».

Как ранее писал „Ъ-Кубань“, в Краснодарском крае сегодня проводилась масштабная избирательная кампания уровня местного самоуправления. Жители региона выбрали 147 глав и депутатов 379 представительных органов власти, в том числе в Законодательное собрание края. Всего необходимо заместить более 6 тыс. мандатов.

Около 5 тыс. полицейских следили за общественным порядком, на всех избирательных участках работали наблюдатели как от партий, так и от общественных организаций.

Елена Рыжкова