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УИКи разрывают процедуру подсчета голосов по губернаторским и муниципальным выборам

В МО Ульянка местные УИКи приняли решение в нарушение всех норм законодательства и невзирая на разъяснения ЦИК России о разделении процедуры подсчета голосов по выборам губернатора и муниципальных депутатов. Об этом сообщила председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина.

По ее словам, после подсчета голосов по губернаторским выборам «участковые избирательные комиссии данного муниципального образования оставляют в помещении УИК все бюллетени по муниципальным выборам и уезжают в ТИК вводить данные». Такие нарушения зафиксированы на избирательном участке №776, замечены в участковых комиссиях МО Волковское, МО 72.

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