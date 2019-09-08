На выборах губернатора Липецкой области ожидаемо лидирует Игорь Артамонов

Обработка 0,34% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) на выборах главы Липецкой области подтвердила лидерство врио руководителя администрации региона, кандидата от «Единой России» Игоря Артамонова. По обработанным данным УИК, за него отдали голоса 67% избирателей. Его основной оппонент, кандидат от КПРФ Сергей Токарев набрал пока 16,3% голосов. У выдвиженца «Справедливой России» Ларисы Ксенофонтовой пока 7,8%. У остальных кандидатов менее 3% - Андрея Плотникова от «Коммунистов России» и Андрея Григорьева от «Патриотов России».

Андрей Прах, Андрей Цветков