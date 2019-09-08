СПЧ заметил многочисленные, но незначительные нарушения на выборах в Башкирии

Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ) отметил на выборах в Башкирии, где 8 сентября выбирали главу республики, многочисленные, но незначительные нарушения, передает «Интерфакс» отзыв главы СПЧ Михаила Федотова. По его оценке, права избирателей на выборах в регионе были обеспечены. «Хотя у нас есть претензии и замечания, и довольно много, но они не носят принципиального характера»,— отметил он. Господин Федотов признался, что ему «понравилась активность избирателей», например, даже в Уфе официальная явка составила 59%.

Комиссия по мониторингу СПЧ, в состав которой входил Михаил Федотов, посетила 23 избирательных участка в Уфе и ее пригородах. Она зафиксировала несколько конфликтов, в том числе связанных с попыткой устранить с участка члена комиссии с правом решающего голоса от КПРФ Дениса Королева, но все вопросы были урегулированы.

Ирина Самойлова