Липецкие единороссы опровергли обвинение в попытке вброса их представителем

В реготделении «Единой России» после закрытия участков сообщили о проверке сообщения о нарушении выборного процесса на избирательном участке в Чаплыгинском районе. По версии партийцев, 8 сентября на участке №20/31 в селе Троекурово наблюдатель от единороссов, местная жительница не смогла спокойно принять участие в голосовании. «Взяв бюллетень, наблюдатель в кабинке сделала свой выбор, после чего направилась к урне, чтобы опустить его. В этот момент к ней подошел член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, представитель КПРФ, держа в руках еще два листа бумаги, похожие на бюллетени. Применив физическую силу, он выхватил из рук нашего наблюдателя ее бюллетень и заявил о попытке вброса,- рассказали в партии власти. - По данному факту участковой избирательной комиссией была проведена проверка, в результате факта вброса бюллетеня не зафиксировано». Зато «по факту применения физической силы и воспрепятствованию избирателю в осуществлении избирательного права направлено заявление» в местный отдел полиции. Впрочем, сотрудникам МВД предстоит проверить аналогичную жалобу, но уже от представителя КПРФ.

Ранее местные коммунисты сообщали, что предотвратили попытку вброса бюллетеней на участке в Чаплыгинском районе за кандидата от единороссов, врио главы области Игоря Артамонова. «Наблюдатель от "Единой России" подошла к председателю УИК, получила на руки три бюллетеня, успела поставить две отметки, и в этот момент наш член комиссии заметил это и предотвратил попытку вброса»,— так увидел эту ситуацию кандидат в губернаторы от КПРФ Сергей Токарев.

По мнению главы облизбиркома Юрия Алтухова, кампания в целом прошла «открыто и прозрачно». «В урне бюллетени не опустились, значит, взброса не было»,– прокомментировал господин Алтухов инцидент в Чаплыгинском районе.

Андрей Прах, Андрей Цветков