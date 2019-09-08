Марина Шишкина: Кандидата от «Справедливой России» не допустили к наблюдению за подсчетом бюллетеней

Кандидата от «Справедливой России» не допустили к наблюдению за подсчетом голосов в УИК № 465 (Калининский район). Об этом сообщила председатель регионального отделения партии Марина Шишкина.

По ее словам, кандидата от «Справедливой России» Романа Щукина выгнали из помещения для голосования во время подсчета голосов.

«Это нарушение закона, а также тех требований, которые были доведены до всех участковых избирательных комиссий»,— поясняет госпожа Шишкина. По закону, кандидат имеет право наблюдать за подсчетом голосов и может быть удален только по судебному решению.