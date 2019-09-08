Наблюдатели зафиксировали череду «каруселей» в Заневском городском поселении

Активисты сообщают о нарушениях на нескольких избирательных участках Заневского городского поселения Ленинградской области. Как рассказала “Ъ-СПб” координатор общественной организации «Наблюдатели Петербурга» в Ленобласти Юлия Изюмова, речь идет о так называемых «каруселях» — голосовании одних и тех же лиц на нескольких участках.

По ее словам, «карусели» были зафиксированы на участках №195, №196, №197, №198, №952, расположенных в Янино, Кудрово и Суоранде. Соответствующие жалобы будут направлены в УИК и полицию, заявила госпожа Изюмова.

В Леноблизбиркоме заявляют, ссылаясь на члена ТИК Всеволожского района, что подвозов зафиксировано не было.

В единый день в Ленинградской области прошли выборы в советы депутатов в 177 муниципальных образованиях, где замещаются 2062 мандата. Зарегистрированы 4288 кандидатов. Из них от «Единой России» — 1999 человек, КПРФ — 608, ЛДПР – 364, «Справедливой России» — 296, «Родины» — 11, «Коммунистов России» — шесть, Партия Роста— пять, партии «Социальной защиты» — пять, «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» — четыре, 990 — самовыдвиженцы.

Ольга Кантемирова