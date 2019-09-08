Явка на выборах депутата Госдумы в Орловской области превысила 43%

По данным избирательной комиссии Орловской области, 8 сентября на участки пришло около 43,5% жителей региона, имеющих право голоса (по данным на 19.30). Непосредственно в Орле явка превысила 25,1%. В Ливнах и Мценске она составила – 34,8 и 30,4% соответственно. Самый высокий результат показали Мценций – 78,1%, а также Колпнянский и Глазуновский районы – 77,6% и 77,1%. Еще в шести районах области в голосовании приняли участие более 60% избирателей. В региональном отделении «Единой России» сообщили, что их кандидат в депутаты Госдумы, ректор Орловского госуниверситета Ольга Пилипенко «одной из первых пришла на свой участок».

Помимо госпожи Пилипенко в дополнительных выборах депутата Госдумы по Орловскому избирательному округу приняли участие семь кандидатов, выдвинутых политическими партиями: Иван Дынкович от КПРФ, Михаил Орлов от «Коммунистов России», Роман Неверов от ЛДПР, Валерий Чудо от «Яблока», Оле Тимохин от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», Сергей Кузнецов от «Родины» и Руслан Перелыгин от «Справедливой России». Мандат депутата Госдумы от региона стал вакантным в начале апреля, после смерти в возрасте 69 лет от тяжелой болезни экс-директора ФСБ Николая Ковалева.

Андрей Цветков