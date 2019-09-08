Врио губернатора Оренбуржья Денис Паслер лидирует на выборах после обработки четверти протоколов

Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер («Единая Россия») набирает 65,26% после обработки 24,66% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии.

На втором месте идет представитель КПРФ Максим Амелин с 24,02% голосов. У Анатолия Кобзева (Коммунистическая партия социальной справедливости) 3,58% голосов. Сергей Яцына (партия «Справедливая Россия») и Константин Горячев (Демократическая партия России) набрали 2,96% и 2,34% соответственно.

По данным облизбиркома, явка избирателей близка к 40%.

Андрей Сазонов