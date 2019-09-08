В Трехгорном в одном из избирательных округов проголосовало 96,9% избирателей

На выборах депутатов городского собрания Трехгорного в избирательном округе №20 явка составила 96,89%. Таковы данные на 19:30 по местному времени, предоставленные избирательной комиссией Челябинской области.

Ранее член совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Иван Засурский, присутствовавший в качестве наблюдателя на выборах на Южном Урале, сообщал об аномально высокой активности избирателей в одном из муниципалитетов, название которого он не уточнил.