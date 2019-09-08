Выборы в Госсовет прошли спокойно — глава ЦИК Татарстана

Председатель ЦИК Татарстана Мидхат Шагиахметов считает, что выборы в Госсовет прошли «организованно и спокойно». Об этом он заявил на брифинге в пресс-центре избиркома.

«Тем не мене в сети интернет распространяли вбросы, фейки, непроверенную информацию»,— указал глава ЦИКа. Он подчеркнул, что все сообщения «тщательно проверяются, им дается правовая оценка». Он также заявил, что представители некоторых политических партий «опираются на эмоции, а не на факты».

Напомним, выборы в Госсовет завершились в 20:00. Начинается подсчет голосов. В ходе кампании представители КПРФ и «Справедливой России» фиксировали вбросы бюллетеней и другие нарушения.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"