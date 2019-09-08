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Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Денис Паслер лидирует на выборах губернатора Оренбургской области

В Оренбургской области облизбирком сообщил о предварительных данных по итогам выборов главы региона. Они были озвучены в прямом эфире портала «РИА56».

После обработки 7,27% бюллетеней лидирует врио губернатора Денис Паслер (партия «Единая Россия») с 64,57% голосов. Представитель КПРФ Максим Амелин набрал 25,67%. У Анатолия Кобзева (Коммунистическая партия социальной справедливости) 3,5% голосов. Константин Горячев (Демократическая партия России) и Сергей Яцына (партия «Справедливая Россия») набрали 2,44% и 2,03% соответственно.

В предвыборном штабе Дениса Паслера сообщили “Ъ” о данных экзит-поллов, где Денис Паслер набрал 68% голосов, а представитель от КПРФ Максим Амелин – 23,5%.

Андрей Сазонов


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