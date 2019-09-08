09 сентября, понедельник
Войти в профиль
Красноярск. Сибирь

Коротко

Новости

все новости

партнерский материал

Кандидат «Единой России» побеждает на губернаторских выборах на Алтае

Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин, выдвинутый «Единой Россией», лидирует на выборах главы региона после обработки 5,5% бюллетеней. По информации представителя избиркома, господин Хорохордин пока набрал 59%, депутат регионального парламента Виктор Ромашкин (КПРФ) — 32%, а депутат горсовета Горно-Алтайска Дмитрий Софронов от ЛДПР — 8,5%. Явка составила около 48%.

После обработки 8,9% протоколов на выборах депутатов парламента Республики Алтай «Единая Россия» получила 32,4%, КПРФ — 29,9%, ЛДПР — 14,6%, «Родина» — 7,2%, Партия пенсионеров — 4,9%, «Справедливая Россия» — 4,3%, Коммунистическая партия социальной справедливости — 2,8%,Патриоты России — 2,4%,«Яблоко» — 1%.

Движение «Голос» обнаружило 21 нарушение в Республике Алтай: незаконная агитация, отказ в допуске на участок члену комиссии с правом совещательного голоса, незаконное включение в список избирателей и пр.

Юлия Сасевич


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

ЛИЦА БИЗНЕСА

Интервью

партнерский материал

Профиль пользователя