Кандидат «Единой России» побеждает на губернаторских выборах на Алтае

Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин, выдвинутый «Единой Россией», лидирует на выборах главы региона после обработки 5,5% бюллетеней. По информации представителя избиркома, господин Хорохордин пока набрал 59%, депутат регионального парламента Виктор Ромашкин (КПРФ) — 32%, а депутат горсовета Горно-Алтайска Дмитрий Софронов от ЛДПР — 8,5%. Явка составила около 48%.

После обработки 8,9% протоколов на выборах депутатов парламента Республики Алтай «Единая Россия» получила 32,4%, КПРФ — 29,9%, ЛДПР — 14,6%, «Родина» — 7,2%, Партия пенсионеров — 4,9%, «Справедливая Россия» — 4,3%, Коммунистическая партия социальной справедливости — 2,8%,Патриоты России — 2,4%,«Яблоко» — 1%.

Движение «Голос» обнаружило 21 нарушение в Республике Алтай: незаконная агитация, отказ в допуске на участок члену комиссии с правом совещательного голоса, незаконное включение в список избирателей и пр.

Юлия Сасевич