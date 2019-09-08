Наблюдатель от КПРФ уснул на выборах в Оренбуржье

Совет при Президенте Российской Федерации (СПЧ) сообщил на своем официальном сайте, что серьезных нарушений на выборах в Оренбуржье не было зафиксировано. Незначительные нарушения, например, неправильное расположение видеокамеры, оперативно было исправлены. От наблюдателей жалоб не поступило, сообщается на сайте СПЧ.

По данным СПЧ, «была единственная жалоба в ситуационный центр от одного из избирателей, в которой сообщалось, что наблюдатель от КПРФ заснул на одном из избирательных участков».

В единый день голосования 8 сентября 2019 года жители региона выбирали губернатора. В Оренбуржье также проходили дополнительные выборы депутата Заксобрания по 3-му округу, а также депутатов Гаршинского сельсовета Курманаевского района. В Спутниковом сельсовете Светлинского района прошли досрочные выборы местных депутатов. В Илекском, Матвеевском, Ташлинском, Оренбургском районах провели пять избирательный кампаний в советы депутатов местного уровня.

Андрей Сазонов