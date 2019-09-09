Промышленность потянулась за длинным долларом

На минувшей неделе сразу три российских эмитента начали подготовку к размещению еврооблигаций. Это первые попытки выйти на рынок внешнего долга с июля. Активизация эмитентов связана с восстановлением деловой активности, снижением ставок в США, а также смягчением геополитического фона. При текущем уровне ставок и спросе компании могут привлечь по $500–800 млн с минимальной премией к вторичному рынку.

После месячного затишья сразу три российские компании начали road show по размещению еврооблигаций. Челябинский трубопрокатный завод 4 сентября объявил о дебютном выпуске евробондов объемом $300 млн. Встречи с инвесторами начались на следующий день и продолжатся до 11 сентября в Москве, Европе и США. В этот же день «Северсталь» начала road show по размещению долларовых еврооблигаций, встречи с инвесторами продолжались два дня. «СИБУР Холдинг» 9 сентября начинает встречи с международными инвесторами, которым будут предложены долларовые евробонды. Даты фактического размещения будут объявлены после встреч с инвесторами.

В начале осени традиционно происходит рост активности эмитентов. По данным аналитиков Альфа-банка, американские компании в первые дни сентября разместили облигации на $56 млрд. «Открытие сезона для новых размещений, как правило, связано с выходом полугодовых отчетностей эмитентов, а также с окончанием сезона отпусков как среди эмитентов, так и среди инвесторов»,— отмечает начальник отдела привлечений на рынках капитала Альфа-банка Юлия Колесова.

Восстановлению активности корпоративных эмитентов на первичном рынке способствовало и улучшение рыночной конъюнктуры.

В летние месяцы представители Федеральной резервной системы (ФРС), Европейского ЦБ, Банка Англии и Банка Японии регулярно смягчали комментарии относительно будущей монетарной политики. В конце июля ФРС впервые с 2008 года снизила ставку на 0,25 процентного пункта, до диапазона 2–2,25%. «В таких условиях доходность еврооблигаций большинства российских эмитентов за последний месяц снизилась на 40–50 базисных пунктов. Это существенно повысило привлекательность новых заимствований на долговом рынке»,— отмечает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак. Международным инвесторам добавили оптимизма сообщения о том, что переговоры между США и Китаем могут возобновиться уже в начале октября.

В таких условиях эмитенты смогут без труда найти спрос на свои бумаги, считают аналитики. «Можно ожидать высокий спрос на еврооблигации российских эмитентов, учитывая, что риски на Россию на текущий момент минимальны за последние 20 лет, о чем свидетельствуют ставки пятилетних CDS, которые опустились ниже 100 базисных пунктов, до 82 базисных пунктов»,— отмечает господин Ермак. По мнению Юлии Колесовой, эмитенты могут рассчитывать на доходность лишь с незначительными премиями за новые размещения. «Судя по текущей доходности еврооблигаций "Евраза", "Северстали", НЛМК с погашением в 2022–2023 годах, ставка размещения составит около 3,2% годовых для пятилетних бумаг»,— считает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. По его оценке, объемы размещений могут составить $500–800 млн для каждого эмитента.

Открывшимся на рынке окном могут воспользоваться и другие российские компании, в первую очередь экспортно ориентированные.

«Предприятия цветной металлургии также могут воспользоваться текущим повышенным спросом на их бумаги, учитывая сравнительно высокие темпы прироста капитализации этих эмитентов на фондовом сегменте»,— отмечает Александр Осин. По мнению Юлии Колесовой, можно ожидать выхода на внешний рынок и банков. Российские эмитенты, добавляет она, продолжат рефинансировать старые выпуски облигаций новыми с более низкими ставками.

Виталий Гайдаев