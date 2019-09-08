Коммунист Анатолий Локоть лидирует на выборах мэра Новосибирска

Новосибирского мэра-коммуниста Анатолия Локотя поддержали 50,8% избирателей на выборах главы города, следует из данных альтернативной системы подсчета голосов обкома КПРФ после обработки бюллетеней с 50,5% участков. Второе место занимает самовыдвиженец, координатор штаба оппозиционера Алексея Навального в Новосибирске Сергей Бойко, получивший 18,86%. На третьем — депутат горсовета Сергей Лебедев (ЛДПР) — 9,3%.

Явка на выборах мэра после закрытия участков составила 19%. Проголосовали свыше 227 тыс. человек из 1,18 млн избирателей. На прошлых выборах главы города в 2014 году явка была 32,59%. По мнению председателя горизбиркома Тамары Краткой, борьба на прошлых выборах градоначальника была жестче: «В какой то степени, на явку повлияла предсказуемость выборов. На выборах губернатора в прошлом году явка составила так же 21%»,— сказала она “Ъ”.

По данным движения «Голос», на территории Новосибирска выявлено 18 нарушений: подкуп избирателей, раздача агитационного материала и пр.

Юлия Сасевич