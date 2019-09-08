Британская компания Halewood Wines & Spirits откроет в Петербурге свой первый бар в России

Британский производитель и дистрибутор алкоголя Halewood Wines & Spirits, недавно купивший водочный завод в Ленобласти, откроет в центре Петербурга гастробар Whitley Neill Bar & Kitchen. Это будет первый такой проект компании на российском рынке. В дальнейшем инвестор не исключает возможности развития в подобном формате в Москве и регионах.

Как сообщила “Ъ-СПб” генеральный директор ООО «Хейлвуд» Елена Хрусталева, новый бар под названием Whitley Neill Bar & Kitchen будет расположен на улице Белинского, дом 8. Площадь зала, рассчитанного на 60 посадочных мест, составляет 120 кв. м, кухни — 100. Бар создается для маркетинговой поддержки британского бренда Whitley Neill Gin (принадлежит Halewood Wines & Spirits).

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Halewood Wines & Spirits нальет в Петербурге».