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В списке избирателей в Челябинской области нашли умершего человека

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова рассказала о результатах работы горячей линии, на которую звонили избиратели в единый день голосования. По ее словам, за весь день поступило 16 звонков.

Одно из обращений было связано с тем, что в списке избирателей обнаружили умершего человека. Также звонил избиратель с инвалидностью, который долго ждал урну для голосования. Кроме того, был звонок из Троицкого района с жалобой на коммунальную аварию.

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