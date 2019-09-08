В Курганской области завершился единый день голосования. С 20 часов на избирательных участках идет подсчет результатов. Всего в регионе завершилось 322 избирательных кампании, в том числе выборы губернатора, депутатов Курганской и Варгашанской городских дум. На 18 часов явка избирателей составила 37,36%, что немного превышает показатель на выборах губернатора в 2014 году (35,42%).

В ходе голосования в избирательную комиссию Курганской области поступило 11 обращений. Так, ряд кандидатов сообщили о подвозе избирателей. По словам председателя регионального избиркома Валерия Самокрутова, кандидаты ошибочно приняли за нарушение организацию дополнительных автобусных маршрутов в день голосования. Еще в одном говорилось, что на избирательном участке не было кабин, а были установлены специальные ширмы. Избирком не счел это нарушением, так как главное требование – соблюдение тайны волеизъявления избирателя – было выполнено.