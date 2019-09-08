Появились предварительные итоги единого дня голосования на Урале

В Свердловской области завершены довыборы в Госдуму по Серовскому одномандатному округу и в региональное заксобрание по Орджоникидзевскому одномандатному округу. Также проходили муниципальные выборы местных дум. Сейчас региональный избирком подсчитывает голоса и явку избирателей.

По данным экзитполов Ura.ru, предоставленных источниками в «Единой России», лидерство в борьбе за мандат в Госдуме занимает биатлонист Антон Шипулин («Единая Россия») — его поддержали 52% опрошенных избирателей. Затем следует справедливоросс Алексей Коровкин с 20%, у Габбаса Даутова (КПРФ) —15%, У Евгении Чудновец (ЛДПР) — 6%, у Дмитрия Зенова (КПРФ) и Ирины Скачковой («Яблоко») —по 3%, у Игоря Рузакова («Зеленые») — 1%.

На довыборах в региональное заксобрание лидирует Владимир Смирнов с 48% голосами опрошенных. По данным Ura.ru, второе место с 21% занимает Андрей Пиняжин, на третьем и четвертом местах — Дмитрий Головин (12%) и Дмитрий Бондарев (11%) соответственно.

В течение дня в регионе работало 511 избирательных участков, 373 помещений были оснащены камерами. На большинстве участков установлены комплексы по электронной обработке бюллетеней.