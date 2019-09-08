США могут отложить производство новых ядерных бомб из-за проблем с запчастями

Серийное производство новых американских ядерных бомб B61-12 может задержаться на 18 месяцев из-за сложностей с запчастями, сообщает Defence News. Об этом изданию заявил заместитель главы Национального управления по ядерной безопасности (NNSA) Чарльз Вердон.

Готовые детали для производства, которое должно начаться в 2020 году, вызывают сомнения в NNSA. После проведения стресс-тестов ведомство не смогло точно определить, смогут ли они использоваться в течение 20-30 лет — запланированного срока службы. Чтобы не рисковать, чиновники решили найти им замену.

«Гравитационная» ядерная бомба B61-12 — это модификация американской бомбы B61. Она предназначена для уничтожения особо укрепленных подземных сооружений. США заявили, что новая бомба будет в три раза точнее старого оружия. Прогнозируемая точность попадания в цель — 30 м. Бомба должна быть совместима с многофункциональными истребителями пятого поколения F-35 Lightning II. Испытания оружия были проведены в июле прошлого года.

Подробнее о разработке читайте в материале “Ъ” «США модернизируют ядерное оружие».