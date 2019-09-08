Центризбирком Башкирии проверяет информацию о вбросе на УИК №303 в Уфе

Центризбирком Башкирии проверяет информацию о том, что на УИК №303 в Уфе (расположен в гимназии №64) произошел вброс бюллетеней. Об этом сообщил зампредседателя комиссии Марат Гадилов.

О вбросе ранее написал представитель движения «Голос» Ринат Факиев со ссылкой на члена УИК с правом совещательного голоса от кандидата на пост главы республики Владимира Барабаша. По его данным, с избирательной урны была содрана планка, закрывающая щель (не позволяет вбросить несколько бюллетеней). «А далее члены комиссии вбросили пачку бюллетеней. Мониторинговая группа при СПЧ разбирается»,— отметил он. Ожидается, что от членов УИК поступит видеозапись, сделанная возле урны. Сейчас урна опечатана. В приложенном к сообщению фото видно, что в урне лежит пачка целиком опущенных бюллетеней.

Наталья Павлова