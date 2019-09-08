К 18 часам на муниципальных выборах проголосовали больше четверти избирателей

Средняя явка избирателей на муниципальные выборы в Прикамье по состоянию на 18:00 составила 25,17% (124,5 тыс. избирателей). По данным пресс-службы краевой избирательной комиссии, максимальная явка зафиксирована на выборах в советы депутатов Большесосновского муниципального района – 38,56%, а также на выборах депутатов думы Ильинского городского округа и земского собрания Куединского района – 37,33% и 35,81% соответственно.

Низкая явка на дополнительных выборах депутата Соликамской городской думы– 14,71%, а также на выборах депутатов дум Добрянского городского округа – 18,63% и Верещагинского городского округа – 20,94%. Всего выборы проходят в 20 муниципалитетах Пермского края. Голосование продлится до 20.00.