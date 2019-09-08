Миллион рублей с пермского марафона уехал в Чувашию

В столице края прошел третий Пермский международный марафон. Удача сопутствовала спортсменам из Чувашии. Они первенствовали как в мужском, так и в женском забегах.

Абсолютным победителем соревнований среди мужчин стал Александр Новиков из Чебоксар. Он преодолел дистанцию в 42 км. за 2 часа 20 минут и 17 секунд. Лучшим среди пермских спортсменов оказался Андрей Смирнов - он пришел к финишу третьим.

Среди женщин первое место заняла Татьяна Архипова из Чебоксар. Ее результат - 2 часа 30 минут и 4 секунды. Ей удалось показать лучший результат сезона среди женщин. Отметим, что победители марафона получат в качестве денежного приза по 500 тысяч рублей.

Пермский марафон проходил в третий раз. На участие в нем зарегистрировалось около 10 000 спортсменов. Участники бежали четыре дистанции: 42, 21, 10, 5 и 3 километра. Самой престижной считается самая длинная. Общий призовой фонд составит более 1,9 млн руб.